Собака нашла наркотики в мобильном телефоне

Об этом УНИАН сообщила сотрудница сектора по вопросам взаимодействия со СМИ и связей с общественностью Южного регионального управления Государственной погранслужбы Украины Ольга Почтовая.

Согласно сообщению, представленный для прохождения контроля паспорт гражданина Великобритании вызвал определенные сомнения у пограничников. Также на личные вещи данного гражданина среагировала служебная собака.

В ходе общего осмотра с представителями таможенной службы в багаже гражданина обнаружили мобильный телефон, в котором вместо аккумулятора находились 42 таблетки. Как показал экспресс анализ, таблетки содержат наркотическое средство - метадон.

Кроме того, в футляре для сигары у иностранца обнаружен пакет с порошковой веществом белого цвета (примерно 1,5 грамм).

Мужчина передан представителям правоохранительных органов Украины.

Информация о преступлении внесена в Единый реестр досудебных расследований.