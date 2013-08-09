В Москве и Санкт-Петербурге повышаются штрафы для гастарбайтеров

Сегодня в России вступили в силу нормы закона, направленные на усиление ответственности за миграционные нарушения в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях, предусматривающие безальтернативное выдворение с территории РФ.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Федеральной миграционной службы, закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях совершенствования миграционного законодательства и ответственности за его нарушение» принят в июле. Закон направлен на противодействие незаконной миграции и усилению ответственности за правонарушения.

В частности, с сегодняшнего дня в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях выдворение становится безальтернативной для иностранных граждан, которые незаконно находятся и трудятся в России.

Кроме того, вводятся повышенные штрафные санкции за совершение правонарушений в мегаполисах и прилегающих областях. Так, если иностранец в этих регионах нарушил правила въезда в Россию или миграционного учета, либо нарушил заявленные цели пребывания в России, его ждет штраф до 7 тыс. рублей (около 220 долларов), при том, что в других регионах он составляет до 5 тыс. (около 160 долларов).

При незаконном привлечении мигрантов к работе в столичных регионах штрафы для должностных лиц составят до 70 тыс. рублей (около 2,2 тыс. долларов) против 50 тыс. рублей в других регионах. Штрафы для юридических лиц устанавливаются в размере до 1 млн рублей (около 31 тыс. долларов), при том, что в других регионах они составят соответственно от 50 до 800 тыс. рублей.

Как сообщал УНИАН, 25 июня глава Федеральной миграционной службы Константин Ромодановский заявил, что в России около миллиона граждан Украины работают нелегально, из них 750 тыс. - кандидаты на автоматическое запрещение въезда сроком на три года.

«На сегодняшний день на российской территории находится около 1,5 млн граждан Украины, из них 111 тыс. законно работают, 350 тыс. приехали к родственникам, учиться, лечиться. Получается, что более чем миллион граждан Украины работают без соответствующего оформления документов», - сказал Ромодановский.

Он напомнил, что в России ведется работа по ужесточению наказаний за нарушение миграционного законодательства. «Законодательством предусмотрены штрафы, выдворение, лишение свободы на срок до 4 лет. В начале этого года начали действовать правила, согласно которым иностранный гражданин, не уведомивший миграционную службу в течение 120 суток с момента выезда из РФ, получает закрытие въезда на три года. Это делается автоматически. Мы сегодня имеем порядка 750 тыс. граждан Украины, которые являются кандидатами на закрытие въезда», - подчеркнул Ромодановский.