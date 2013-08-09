СМИ: Госдума узаконит лагеря для мигрантов, названные оппозицией концентрационными

Об этом рассказал председатель комитета Госдумы по труду и соцполитике Андрей Исаев.

«Мы будем стремиться к тому, чтобы не затягивать с решением этого вопроса», - рассказал депутат газете «Известия».

По словам Исаева, статус палаточных депортационных лагерей может быть прописан в законодательстве осенью. В частности, мигрантам предлагают предоставить возможность добровольно работать.

«Нужно продумать, какую работу можно им дать. Наверное, довольно трудно будет предоставить им возможность делать что-то внутри пункта, хотя и это возможно. Скорее всего, им стоит поручить благоустройство или озеленение территории. Возможно, их будет забирать специальный автобус и везти на место работы под охраной полиции и ФМС. Если мигрант решит убежать, его может ждать дополнительная ответственность или штраф», - поделился планами депутат.

В законе, по словам парламентария, также стоит прописать механизм оплаты отправки нелегалов на родину.

Сейчас же лагерь для нелегалов в Москве, по утверждению правозащитников, не имеет правового статуса.

7 августа комитет «Гражданское содействие» обратился в СК и Генпрокуратуру России с заявлением о том, что лагерь в Гольяново организован незаконно.

А известный оппозиционер Эдуард Лимонов заявил, что в Москве фактически организован концентрационный лагерь, который в будущем может пополниться не только мигрантами, но оппозиционно настроенными россиянами.