СМИ: Госдума узаконит лагеря для мигрантов, названные оппозицией концентрационными
Российская Госдума намерена отдельным законом прописать статус нестационарных пунктов временного содержания нелегальных мигрантов.
Об этом рассказал председатель комитета Госдумы по труду и соцполитике Андрей Исаев.
«Мы будем стремиться к тому, чтобы не затягивать с решением этого вопроса», - рассказал депутат газете «Известия».
По словам Исаева, статус палаточных депортационных лагерей может быть прописан в законодательстве осенью. В частности, мигрантам предлагают предоставить возможность добровольно работать.
«Нужно продумать, какую работу можно им дать. Наверное, довольно трудно будет предоставить им возможность делать что-то внутри пункта, хотя и это возможно. Скорее всего, им стоит поручить благоустройство или озеленение территории. Возможно, их будет забирать специальный автобус и везти на место работы под охраной полиции и ФМС. Если мигрант решит убежать, его может ждать дополнительная ответственность или штраф», - поделился планами депутат.
В законе, по словам парламентария, также стоит прописать механизм оплаты отправки нелегалов на родину.
Сейчас же лагерь для нелегалов в Москве, по утверждению правозащитников, не имеет правового статуса.
7 августа комитет «Гражданское содействие» обратился в СК и Генпрокуратуру России с заявлением о том, что лагерь в Гольяново организован незаконно.
А известный оппозиционер Эдуард Лимонов заявил, что в Москве фактически организован концентрационный лагерь, который в будущем может пополниться не только мигрантами, но оппозиционно настроенными россиянами.