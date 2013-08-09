11-летняя школьница превзошла интеллектом Эйнштейна и Гейтса (видео)

Более того, она официально превзошла признанных гениев человечества по уровню интеллекта, говорится в сюжете ТСН.

Коэффициент интеллекта девочки составил 162 балла. Это на 2 пункта больше чем у Билла Гейтса и Альберта Эйнштейна.

Девочка обожает читать книги, а еще очень любит математику. В будущем планирует работать в сфере финансов и мечтает возглавить Национальный банк Англии, и даже стать премьер-министром.

По словам родителей, она в целом не отличается от сверстников. Так же любит общение, развлечения и моду.