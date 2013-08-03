Глава Аль-Каиды обвинил США в египетском заговоре

Такое заявление, сообщает Agence France-Presse, аль-Завахири сделал в аудиообращении, обнародованном 3 августа.

Отстранение президента Египта от власти, по словам главы Аль-Каиды, организовали «крестоносцы, атеисты и американизированная армия на деньги стран Залива и по указке США».

Египтянин аль-Завахири возглавил Аль-Каиду после гибели 2 мая 2011 г. Осамы бен Ладена.

По теме: К годовщине уничтожения бен Ладена в США рассекретят часть его документов

Вскоре Федеральное бюро расследований объявило его номером 1 в списке самых разыскиваемых преступников. Американская спецслужба готова отдать за его поимку до $25 млн.

Аль-Завахири разыскивается с 7 августа 1998 года в связи со взрывами посольств США в Танзании и Кении, в результате которых погибли более 200 человек. Аль-Завахири также считается основателем группировки «Египетский исламский джихад».