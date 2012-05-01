К годовщине уничтожения бен Ладена в США рассекретят часть его документов

Как сообщает Associated Press, выставка будет организована в Антитеррористическом центре, расположенном в Военной академии США, штат Нью-Йорк.



Какие именно документы будут представлены публике, не уточняется. Также пока неизвестна дата, когда откроется выставка. Сообщается только, что это произойдет на текущей неделе. Между тем 2 мая исполнится год с момента ликвидации бен Ладена.



О предстоящем рассекречивании части документов, найденных в доме бывшего "террориста номер один" 29 апреля писала газета The Guardian. В частности, издание предположило, что раскрытыми могут быть инструкции, надиктованные бин Ладеном, в которых он призывал последователей внимательнее выбирать жертв терактов. Кроме того, газета писала, что публике могут представлены документы, отражавшие намерение изменить имидж "Аль-Каеды", и переписка бин Ладена с лидером "Талибана" Муллой Омаром и своим заместителем (ныне лидером "Аль-Каиды") Айманом аль-Завахири. Из нее, в частности, следовало, что террористы сообща готовили нападения на расквартированные в Афганистане силы НАТО, афганские учреждения, а также цели в Пакистане.



Также ранее сообщалось, что в доме бен Ладена была найдена его записная книжка. По неофициальным данным, в ней содержались планы будущих терактов, в том числе на территории США.



Осама бен Ладен, напоминает Лента.ру, был убит в ходе тайной операции американского спецназа, проведенного в ночь на 2 мая 2011 года в пакистанском городе Абботтабад. Тело бывшего "террориста номер один", по данным военных, было захоронено в Аравийском море.

В отличие от документов лидера "Аль-Каиды", его посмертные фотографии руководство страны опубликовать отказалось. Консервативная организация Judicial Watch попыталась оспорить в суде это решение, однако потерпела неудачу.