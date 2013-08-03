Польша увеличила выдачу виз украинцам

По данным Министерства иностранных дел Польши, которыми располагает УНИАН, больше всего виз традиционно выдало польское консульство во Львове (164,3 тыс.), а в тройку лидеров вошли также представительство в Луцке и Киеве, где украинцы получили 53,8 тыс. и 43,7 тыс. виз, соответственно.

Консульство в Виннице выдало в первом полугодии более 24 тыс. виз, в Харькове - 20,8 тыс., в Одессе - 13,8 тыс. и в Севастополе - 5,4 тыс.

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За первые шесть месяцев года единственным консульством Польши в Украине, которое в целом уменьшило выдачу виз, было представительство в Луцке - на 2,2 тыс. виз, или на 4% меньше.

Пресс-служба министерства не предоставила данных о том, сколько из выданных виз были шенгенскими, национальными, а также данных о количестве долгосрочных виз.

Как сообщал УНИАН, семь польских консульств в Украине в прошлом году выдали более 640 тыс. виз, что на 12% больше, чем в 2011 году, а рост за первую половину прошлого года составил 13%.

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Справка УНИАН. Польша, которая является наибольшим непосредственным западным соседом Украины, традиционно выдает украинцам наибольшее количество виз из всех государств Шенгенской зоны, к которой поляки присоединились в конце 2007 года.

Количество выданных польскими консульствами для украинцев виз растет с 2009 года после рекордного 40% падения в 2008 году из-за присоединения к "шенгену".