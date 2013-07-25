Украинцы могут заработать до 700 евро в месяц на сезонных работах - эксперт

Об этом корреспонденту УНИАН в Варшаве сказал председатель Ассоциации польских садоводов Мирослав Малишевский.

Он отметил, что польские работодатели платят за такую работу от 7 до 8 злотых в час, добавив, что украинцы стараются отработать максимальное возможное количество часов.

"Они часто хотят работать по 10-12 часов и за месяц могут заработать 2-3 тысячи злотых (почти 500 и более 700 евро по нынешнему курсу 4,2 злотых за евро)", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что в этой сфере в Польше работает более 200 тысяч человек, около половины из которых граждане Украины.

Председатель Ассоциации польских садоводов сказал, что сезон длится с мая до начала ноября, отметив, что в этом году возникла проблема с визами для украинцев, которые традиционно приезжали на эти работы в Польшу.

"Бывают случаи, что работодатель оформил заявку для нескольких работников, которые ему позже звонят и говорят, что визу могут получить только через 2 месяца. За это время уже сезон закончится", - сказал он.

Собеседник агентства отметил, что возглавляемая им ассоциация планирует в ближайшие дни обратиться в Министерство иностранных дел Польши с просьбой создать отдельную очередь для тех, кто хочет работать в сфере сельского хозяйства.

Это, по его мнению, позволило бы решить проблему с подачей документов на визу для сезонных работников.

Он также сказал, что в некоторых районах Польши очень не хватает работников в этой сфере, и работодателей "спасают" собственно сезонные рабочие из Украины.

Малишевский добавил, что украинцы, как правило, приезжают на такие работы в Польшу на 2-4 месяца.

Как сообщал УНИАН, польские консульства в прошлом году выдали в Украине почти 200 тысяч национальных виз, которые преимущественно получают украинцы, приезжающие в Польшу на работу, обучение и для посещений близких.

Справка УНИАН. Польша упростила доступ на свой рынок труда для граждан соседних стран в июле 2007 года, разрешив им работать в стране без официального разрешения на протяжении шести месяцев в году.

Граждане Украины с того времени получили около 800 тысяч заявок на трудоустройство или более 90% всех оформленных польскими работодателями за этот период также для граждан Беларуси, России, Грузии и Молдовы.

В то же время в прошлом году впервые за последние 5 лет количество зарегистрированных заявок для украинцев уменьшилось: на 4% - до 224 тыс.