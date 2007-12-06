Взрыв на шахте в Китае: погибли по меньшей мере 40 человек

В результате взрыва метана на шахте в провинции Шаньси на севере Китая по меньшей мере 40 человек погибли и 74 пропали без вести.

По данным китайских СМИ, авария на шахте, расположенной в основном горнодобывающем регионе Китая, произошла в четверг утром по местному времени. 13 горняков, находившихся в момент происшествия в забое, удалось вывести из шахты, судьба еще 74 шахтеров пока неизвестна. Тела погибших уже извлечены на поверхность, сообщает AFP.

Китайские шахты уже несколько лет подряд являются лидерами по числу аварий, в 2006 году в этой стране погибли 4700 горняков, отмечает NEWSru.