Украинец и россиянин преодолеют вплавь 150 километров за мир в Сирии

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил председатель общественной организации «Объединение поддержки и развития молодёжи и спорта в Севастополе» Александр Синявский.

По его информации, пловцы стартовали вчера в 14.00 из кипрского города Протарос. Марафонцы передали СМС-сообщение, что «ветер встречный юго-восточный, плыть очень тяжело», рассказал Синявский.

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По его словам, марафонский заплыв под лозунгом «За мир в Сирии» будет проходить от побережья Кипра до сирийского города Латакия, расстояние - 150 км. Пловцов во время заплыва сопровождает яхта.