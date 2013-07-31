Украинец и россиянин преодолеют вплавь 150 километров за мир в Сирии
09:33, 31 июля 2013Мир
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Севастопольский пловец-марафонец, рекордсмен Книги рекордов Украины Олег Софяник и пловец-марафонец из Москвы Шамиль Алимурадов совершают в Средиземном море марафонский заплыв "За мир в Сирии".
Олег Софяник
Об этом корреспонденту УНИАН сообщил председатель общественной организации «Объединение поддержки и развития молодёжи и спорта в Севастополе» Александр Синявский.
По его информации, пловцы стартовали вчера в 14.00 из кипрского города Протарос. Марафонцы передали СМС-сообщение, что «ветер встречный юго-восточный, плыть очень тяжело», рассказал Синявский.
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По его словам, марафонский заплыв под лозунгом «За мир в Сирии» будет проходить от побережья Кипра до сирийского города Латакия, расстояние - 150 км. Пловцов во время заплыва сопровождает яхта.
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