В день депортации крымских татар в Египте состоится памятный заплыв на 100 км
В Египте 18 мая стартует экстремальный заплыв на 100 километров через Красное море - от побережья природного заповедника Рас-Мохаммед до побережья города Хургада - по случаю 69-й годовщины со дня депортации крымских татар с территории Крыма.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе крымскотатарского меджлиса, участниками заплыва станут 4 человека: пловец-марафонец рекордсмен книги рекордов Украины, бывший диссидент и политзаключенный Олег Софяник, бывший политзаключенный из Москвы Шамиль Алимурадов, борец за национальное освобождение Эстонии Имре Аракас и пловец-марафонец из Черкасс Анатолий Вялец. Они планируют преодолеть маршрут за 4 или 5 дней. Заплыв будет проходить в сопровождении яхты.
Справка: Сотрудники НКВД провели депортацию крымских татар с Крымского полуострова 18-20 мая 1944 года по решению Государственного комитета обороны, подписанному Иосифом Сталиным. Причиной выселения называлось дезертирство из Красной армии, сотрудничество с немцами и расправы над советскими партизанами. По разным данным, были депортированы от 183 до 188 тысяч крымских татар. Большая часть - в Узбекскую ССР. В годы Великой Отечественной войны из Крыма выселили также крымских немцев, армян, болгар и греков.
Массовое возвращение татар на полуостров началось в конце 80-х - начале 90-х годов.
С 1993 года в Крыму 18 мая отмечается как День памяти жертв депортации.
В Крыму в настоящее время проживет почти 2 млн человек, из них около 270 тысяч - татары. Еще не менее 100 тысяч хотели бы вернуться на полуостров.