Под аварийной АЭС в Японии уровень трития в воде в 145 раз превышает норму

Согласно обнародованному в ночь на понедельник пресс-релизу компании, образцы воды были взяты в минувшую пятницу из тоннеля, расположенного рядом с турбинным отсеком второго энергоблока АЭС "Фукусима-1"и всего в 50 метрах от береговой линии, пишет РИА Новости.

Ранее TEPCO сообщила, что содержание радиоактивного цезия-134 в воде в тоннеле составляет 750 миллионов беккерелей на литр. Содержание радиоактивного цезия-137 зафиксировано на уровне 1,6 миллиарда беккерелей на литр. Уровень содержания радиоактивных элементов бета-распада, в частности стронция-90, зафиксирован на отметке 750 миллионов беккерелей на литр воды. Пробы были проведены также в минувшую пятницу.

Эксперты TEPCO не исключили, что столь высокие показатели могут говорить о том, что вода в тоннеле скопилась сразу после аварии в марте 2011 года и оставалась внутри тоннеля до сих пор.

Авария на АЭС из-за цунами 11 марта 2011 года привела к утечкам радиоактивных веществ в окружающую среду. Полная ликвидация последствий аварии займет 30-40 лет. Ранее летом этого года компания-оператор АЭС "Фукусима-1"ТЕРСО заявила о превышении норм содержания стронция и трития в грунтовой воде около второго блока станции. Кроме этого было также заявлено о повышении уровня содержания радиоактивного трития в морской воде близ станции.