Госдеп США не поддерживает идею бойкотировать Олимпиаду в Сочи

Об этом заявила на брифинге представитель американского внешнеполитического ведомства Джен Псаки, сообщает РИА Новости.

"Это определенно не то, к чему мы призываем", - сказала Псаки.

Сенатор-республиканец Линдси Грэм ранее заявил, что США должны подумать о бойкоте Олимпийских игр в Сочи, если Россия не выдаст Эдварда Сноудена. Против этой идеи уже высказались Белый дом, Национальный олимпийский комитет США и спикер палаты представителей конгресса.

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Напомним, власти США призывают Москву выдать Сноудена, который обнародовал в СМИ сведения о сборе американскими спецслужбами данных о телефонных звонках и интернет-активности.