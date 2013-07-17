Олимпийский комитет США выступил против идеи бойкота Игр-2014 в Сочи

Национальный олимпийский комитет (НОК) США выразил несогласие с призывом сенатора Линдси Грэма бойкотировать Олимпийские игры в Сочи в 2014 году. Об этом сообщает РИА Новости.

Сенатор-республиканец Грэм заявил во вторник, что США должны подумать о бойкоте зимней Олимпиады в Сочи, если Россия предоставит убежище автору утечек о программах слежки спецслужб США Эдварду Сноудену. Другие законодатели, включая близкого союзника Грэма сенатора Джона Маккейна, отнеслись к этой идее со скептицизмом.

"Если мы и извлекли какие-либо уроки из бойкота Олимпиады-80, то это лишь осознание того, что бойкоты не работают. Наш бойкот Игр 1980 года не помог успешному разрешению конфликта. Он, однако, не позволил американским спортсменам, которые полностью посвятили себя тому, чтобы представлять нашу страну на Олимпиаде, реализовать единственную в жизни возможность. Несмотря на то, что мы понимаем серьезность ситуации, мы категорически не согласны с мнением, что бойкот Олимпийских и Паралимпийских игр пойдет на пользу нашей стране", - говорится в заявлении представителя НОК США Патрика Сандаски.

Как известно, в 1980 году западные страны бойкотировали Олимпиаду в Москве, а страны Варшавского договора ответили бойкотом Игр-1984 в Лос-Анджелесе.