Интерпол отказал России в поиске лидера кампании справедливости для Магнитского

Генеральный секретариат Интерпола сделал официальное заявление, сообщив, что структуры Интерпола не могут быть использованы для ареста Уильяма Браудера, поскольку такие действия противоречат основополагающим принципам этой международной организации.

По теме: Россия просит Интерпол объявить босса Магнитского в международный розыск

"Вся информация, относящаяся к запросу об аресте господина Браудера уже удалена из баз данных Интерпола, и все страны-члены Интерпола проинформированы соответствующим образом", - говорится далее в официальном заявлении Интерпола.

Решение Генерального секретариата Интерпола последовало в ответ на запрос российского МВД о розыске Уильяма Браудера - подданного Великобритании и лидера международной кампании справедливости для Сергея Магнитского, выступающего за санкции в отношении российских чиновников, причастных к коррупции и гибели 37-летнего юриста в российском СИЗО. Запрос МВД в отношении Уильяма Браудера был направлен в Интерпол с целью его розыска, ареста и экстрадиции в Россию.

В заявлении Генерального секретариата Интерпола подчеркивается, что преследование Уильяма Браудера в России носит преимущественно политический характер, и на этом основании Комиссия Интерпола еще в мае этого года уведомила Россию об отказе содействовать в его преследовании и удалила все российские запросы из информационной системы Интерпола.