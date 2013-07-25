США требуют разъяснить статус Сноудена в России

Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на западные информагентства, которые цитируют пресс-секретаря Белого дома Джея Карни.

Он отметил, что представители американских властей видели противоречивые сообщения о том, может ли Сноуден покидать аэропорт. По его словам, США по-прежнему считают, что Сноуден должен вернуться в США, чтобы ответить на обвинения в шпионаже.

Сноуден, который уже больше месяца находится в транзитной зоне аэропорта "Шереметьево" с аннулированным американским паспортом, 16 июля подал прошение о предоставлении убежища в Федеральную миграционную службу.

ФМС выдала ему справку, однако ее недостаточно для того, чтобы покинуть транзитную зону. Обращение Сноудена может рассматриваться до трех месяцев.