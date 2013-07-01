Путин назвал условие, при котором Сноуден может остаться в России

Экс-сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден может остаться в РФ, если захочет, при одном условии - он должен прекратить наносить ущерб США.

Об этом заявил Президент России Владимир Путин, сообщает РИА «Новости».

"Если он захочет куда-то уехать и кто-то его примет - пожалуйста. Если он захочет остаться здесь - есть одно условие: он должен прекратить свою работу, направленную на то, чтобы наносить ущерб нашим американским партнерам, как это ни странно прозвучит из моих уст", - сказал Путин.

Президент добавил, что в силу того, что Сноуден чувствует себя правозащитником и борцом за права человека, он такую работу, судя по всему, прекращать не намерен.

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Как сообщал УНИАН, Сноуден, работавший на компанию Booz Allen Hamilton - подрядчика ЦРУ и агентства нацбезопасности США, в начале июня распространил секретный ордер суда, по которому спецслужбы получили доступ ко всем звонкам крупнейшего сотового оператора Verizon, а также данные о сверхсекретной программе агентства национальной безопасности PRISM, позволяющей отслеживать электронные коммуникации на крупнейших сайтах. Власти США заявили, что утечки нанесли серьезный ущерб национальной безопасности.

23 июня Сноуден прибыл из Гонконга в российский аэропорт "Шереметьево" и остается, предположительно, в транзитной зоне аэропорта.

25 июня Президент России Владимир Путин сообщил, что Сноуден прибыл в Москву как транзитный пассажир и не пересекал госграницу РФ, а его прибытие стало для Москвы полной неожиданностью. Как отметил Путин, российские спецслужбы со Сноуденом не работают, и чем быстрее американец выберет конечную точку своего маршрута, тем лучше и для России, и для него самого. Он добавил, что Россия может выдавать иностранцев лишь в те страны, с которыми заключены соответствующие соглашения, а с США такого соглашения нет.