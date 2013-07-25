В Испании машиниста разбитого поезда взяли под стражу прямо в госпитале

"Судья постановил, чтобы полиция взяла показания у машиниста в госпитале, где он находится под стражей", - цитирует заявление Верховного суда региона Галисия РИА Новости со сылкой на агентство Рейтер.

Предположительно, поезд сошел с рельсов из-за того, что не вписался в крутой поворот. По сообщениям агентства EFE, машинист в беседе с представителем правительства Галисии подтвердил, что поезд двигался со скоростью 190 километров в час при максимальной разрешенной на данном участке - 80 километров в час.

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Напомним, авария произошла неподалеку от железнодорожной станции города Сантьяго-де-Компостела, столице испанского автономного сообщества Галисия, в среду вечером. В результате крушения погибли 80 человек, 178 получили ранения.