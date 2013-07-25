В катастрофе поезда погибли 60 пассажиров

Пассажирский поезд, следовавший из Мадрида в Ферроль, вечером 24 июля сошел с рельсов при подъезде к станции Сантьяго-де-Компостела на северо-западе Испании.

Поезд состоял из 13 вагонов, которые сошли с рельсов и перевернулись. Представители железнодорожной компании Renfe сообщили, что в поезде находились 218 пассажиров, а также персонал, численность которого не уточняется. До некоторых пострадавших спасатели не могут добраться до сих пор.

Правоохранительные органы и представители железнодорожной компании пока отказались выдвинуть какие-либо версии крушения поезда, категорически исключив лишь версию теракта.

При этом известно, что поезд двигался со значительным превышением разрешенной скорости: 180 километров в час при максимально допустимых 80.

Сантьяго-де-Компостела - популярный среди туристов город, поэтому не исключено, что в поезде могли находиться иностранцы.