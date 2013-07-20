На участников митинга в поддержку Навального завели дело: пописали Госдуму

Следствие возбудило уголовное дело о вандализме в отношении неустановленных лиц по факту нанесения "оскорбительных надписей, плакатов, стикеров"на здание Государственной Думы в четверг, сообщила в субботу пресс-служба столичной полиции в аккаунте "Московская полиция" в Twitter, передает РИА Новости.

"Уголовное дело возбуждено по факту нанесения 18 июля 2013 года оскорбительных надписей, плакатов, стикеров на здание Государственной Думы", - говорится в сообщении.

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Виновникам может грозить до трех лет лишения свободы.

В четверг рядом с Манежной площадью и на пересечении Тверской и Моховой улиц прошла несанкционированная акция в поддержку Алексея Навального, приговоренного к пяти годам лишения свободы за хищение имущества "Кировлеса". С утра пятницы здание Думы очищали от надписей и стикеров. Сотрудник думского управления по связям с общественностью и взаимодействию со СМИ сообщил РИА Новости, что зданию не был причинен ущерб, потребовались лишь дополнительные усилия по приведению в порядок его и прилегающей территории.