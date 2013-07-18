В России расследуют самосуд над участниками ДТП - водителя избили до смерти

07:53, 18 июля 2013
Мир
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Полиция Приморья возбудила второе уголовное дело в рамках расследования самосуда над участниками ДТП с двумя погибшими.

Об этом сообщил РИА Новости в четверг представитель краевого СУСК России.

Во вторник, 16 июля, на автодороге Находка-Лазо-Ольга-Кавалерово водитель Toyota Crown выехал на полосу встречного движения и столкнулся с мотоциклом Honda ХР 250. От удара мотоциклист погиб на месте, его пассажирка скончалась в реанимации. По данным УМВД, мотоциклист и его подруга ехали без шлемов.

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К месту ДТП прибыли друзья погибших, они избили пассажира и водителя иномарки - полицейского и его отца. Водитель скончался на месте, пассажир госпитализирован. Полиция задержала трех подозреваемых, еще один - в розыске.

"Второе уголовное дело по статье "Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью", предусматривающей до трех лет тюрьмы, возбуждено полицией по факту избиения пассажира иномарки - инспектора ДПС. Ранее следствие возбудило уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью", предусматривающей до 15 лет лишения свободы", - сказал собеседник агентства.

В момент задержания подозреваемые находились в состоянии сильного алкогольного опьянения.

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