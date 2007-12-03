ОБСЕ и ПАСЕ назвали выборы в Госдуму нечестными

Наблюдатели от Парламентской ассамблеи ОБСЕ и Парламентской ассамблеи Совета Европы назвали прошедшие в воскресенье в России парламентские выборы "нечестными" и "недемократичными". Об этом говорится в совместном заявлении этих миссий.

Выборы в Госдуму, отмечается в этом заявлении, не отвечали критериям и стандартам ОБСЕ и Совета Европы, сообщает Лента.русо ссылкой на Reuters.

"В целом выборы были хорошо организованы и наблюдатели отметили значительные технические улучшения. Однако они проходили в атмосфере, которая серьезно ограничивала политическую конкуренцию", - подчеркивается в совместном заявлении миссий.

Вице-президент ПА ОБСЕ Киммо Кильюнен заявил ранее в понедельник в интервью "Эху Москвы", что думские выборы были фактически "сделаны исполнительной властью". "Государственные силы были смешаны с партийными", - отметил он. По его мнению, "очень проблематично, что президент страны был кандидатом от одной партии и губернаторы также были кандидатами от одной партии". В следующий раз, заявил Кильюнен, следует "сделать так, чтобы исполнительная власть не играла такую большую роль в партийной политике".

В то же время, как сообщает РИА Новости, в Центризбиркоме РФ называют необоснованными заявления наблюдателей ПА ОБСЕ и ПАСЕ о несоответствии российских выборов европейским стандартам.

"Я предполагаю, что эти выводы сделаны на основе амбициозных заявлений лидеров политических партий, которые не удовлетворены собственными электоральными победами", - сказал член ЦИК РФ Игорь Борисов, комментируя высказывания наблюдателей от европейских структур.