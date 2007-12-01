Моряки корвета ”Луцк” впервые высадились на борт подозрительного судна

Досмотровая команда корвета Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины «Луцьк» впервые за время боевого патрулирования корабля в Средиземном море в рамках антитеррористической операции НАТО «Активные усилия» осуществила фактическую высадку на борт подозрительного судна. Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-центре командования украинских ВМС.

По данным пресс-центра, информация о том, что в акватории, патрулируемой совместно корветом «Луцьк» и итальянским фрегатом «Артигльери», находится подозрительное судно — сухогруз, поступила на главный командный пункт «Луцька» заблаговременно. За судном было установлено наблюдение, а утром экипаж корвета начал процедуру опроса судна на предмет перевозки нелегальных мигрантов и грузов и наличия незаконного оружия. Во время переговоров с помощью радиосвязи стало известно, что сухогруз является собственностью одной из судоходных компаний страны Ближнего Востока. Также выяснилось, что команда судна состоит из 10 человек разных национальностей.

Через несколько минут после отправки полной информации командиру тактической группы и в штаб командования военно-морской компоненты Объединенных вооруженных сил НАТО «Юг», (г. Неаполь) на «Луцк» поступило разрешение на проведение досмотровой операции.

Задача осложнялась тем, что из-за неблагоприятных погодных условий останавливать сухогруз для высадки спецподразделения было сложно и опасно. Потому операцию пришлось проводить на ходу со скоростью семь узлов.

После высадки на судно обзорная команда проверила документы и груз, а также целостность пломб и печатей на нем. Удостоверившись, что незаконных предметов на борту судна нет, украинские военные моряки покинули борт.

Успешно завершив первое четырехдневное патрулирование, украинский и итальянский корабли вернулись на греческую военно-морскую базу Суда-Бей, чтобы пополнить запасы горючего и пищевых продуктов.

За первый этап патрулирования общее количество судов, опрошенных экипажами военных кораблей, превысили 30 единиц.