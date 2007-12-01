Моряки корвета ”Луцк” впервые высадились на борт подозрительного судна
Корвет патрулирует Средиземное море
|Корвет ”Луцк”
По данным пресс-центра, информация о том, что в акватории, патрулируемой совместно корветом «Луцьк» и итальянским фрегатом «Артигльери», находится подозрительное судно — сухогруз, поступила на главный командный пункт «Луцька» заблаговременно. За судном было установлено наблюдение, а утром экипаж корвета начал процедуру опроса судна на предмет перевозки нелегальных мигрантов и грузов и наличия незаконного оружия. Во время переговоров с помощью радиосвязи стало известно, что сухогруз является собственностью одной из судоходных компаний страны Ближнего Востока. Также выяснилось, что команда судна состоит из 10 человек разных национальностей.
|Фрегат Artigliere
Задача осложнялась тем, что из-за неблагоприятных погодных условий останавливать сухогруз для высадки спецподразделения было сложно и опасно. Потому операцию пришлось проводить на ходу со скоростью семь узлов.
После высадки на судно обзорная команда проверила документы и груз, а также целостность пломб и печатей на нем. Удостоверившись, что незаконных предметов на борту судна нет, украинские военные моряки покинули борт.
Успешно завершив первое четырехдневное патрулирование, украинский и итальянский корабли вернулись на греческую военно-морскую базу Суда-Бей, чтобы пополнить запасы горючего и пищевых продуктов.
За первый этап патрулирования общее количество судов, опрошенных экипажами военных кораблей, превысили 30 единиц.