Южная Корея требует от США объяснений из-за шпионажа за своим посольством

Информация о шпионаже за посольством Республики Корея (РК) появилась в СМИ, сообщает Синьхуа.

"Мы проверяем, правду ли пишут в СМИ. В зависимости от результата мы примем соответствующие меры, если это будет необходимо", -- заявила на брифинге представитель МИД РК.

По теме: Олланд и Меркель критикуют США из-за прослушивания

Она отметила, что Сеул попросил по дипломатическим каналам американское правительство подтвердить заявления о том, что Агентство национальной безопасности (АНБ) США прослушивало южнокорейскую миссию.

Как сообщал УНИАН, британская газета The Guardian опубликовала данные, переданные ей экс-работником ЦРУ США Эдвардом Сноуденом, о том, что АНБ прослушивало телефоны и читало электронную почту 38-ми посольств в Соединенных Штатах, включая миссию ЕС.