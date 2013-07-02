Южная Корея требует от США объяснений из-за шпионажа за своим посольством
Глава МИД Южной Кореи направил Вашингтону требования подтвердить информацию о проведении разведуправлением США шпионажа за корейским посольством в США.
Информация о шпионаже за посольством Республики Корея (РК) появилась в СМИ, сообщает Синьхуа.
"Мы проверяем, правду ли пишут в СМИ. В зависимости от результата мы примем соответствующие меры, если это будет необходимо", -- заявила на брифинге представитель МИД РК.
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Она отметила, что Сеул попросил по дипломатическим каналам американское правительство подтвердить заявления о том, что Агентство национальной безопасности (АНБ) США прослушивало южнокорейскую миссию.
Как сообщал УНИАН, британская газета The Guardian опубликовала данные, переданные ей экс-работником ЦРУ США Эдвардом Сноуденом, о том, что АНБ прослушивало телефоны и читало электронную почту 38-ми посольств в Соединенных Штатах, включая миссию ЕС.