Олланд и Меркель критикуют США из-за прослушивания

Президент Франции Франсуа Олланд заявил, что такая практика должна "немедленно прекратиться", а пресс-секретарь немецкого канцлера Ангелы Меркель сказал, что "прослушивания друзей неприемлемо".

Ранее государственный секретарь США Джон Керри заявил, что в мероприятиях, направленных на защиту национальной безопасности, "нет ничего необычного" для международных отношений.

Представители ЕС уже предупредили, что это дело может поставить под угрозу глобальное торговое соглашение между США и Евросоюзом.

Первый раунд переговоров по этому двустороннему соглашению должен начаться в Вашингтоне 8 июля. Представитель Ангелы Меркель Штеффен Зайберт заявил, что Германия хочет, чтобы соглашение заработало, но для того, чтобы прийти к согласию, "необходимо взаимное доверие".

Обвинения в адрес служб безопасности США в прослушивании представительств ЕС и посольств дружественных европейских стран, в частности французского, итальянского и греческого, стали следствием обнародования бывшим сотрудником ЦРУ Эдвардом Сноуденом секретных документов.

В США Сноудена обвиняют в похищении государственной собственности, несанкционированной передачи информации по национальной обороне и сознательном разглашении секретной информации.

Как полагают, сейчас он находится в аэропорту в Москве, откуда стремится добраться страны, где сможет избежать судебного преследования со стороны США. С просьбой о предоставлении ему политического убежища он обратился в Эквадор. Ранее Эквадор заявил, что пока не рассматривает просьбу о предоставлении убежища, поскольку господин Сноуден пока не добрался до одного из диппредставительств страны.

BBC Украина