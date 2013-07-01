СМИ: Сноуден попросил убежище в 15 странах мира

Об этом сегодня сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на газету "Лос-Анджелес таймс".

"Это была отчаянная меры с его стороны после того, как Эквадор дезавуировал документы о предоставлении ему убежища, - отметил источник газеты в МИД РФ. - В прошении Сноуден еще раз утверждает, что он не предатель и объясняет свои действия только желанием открыть глаза миру на нарушения американскими спецслужбами не только прав американских граждан, но и жителей Европейского союза, включая союзников по НАТО".

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Источник не назвал те страны, в которые бывший сотрудник ЦРУ направил запросы. Однако ни одна из 15 стран официально эту информацию не подтвердила.