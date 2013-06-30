Центр Москвы затопило из-за сильного дождя. Подтопленными оказались улицы и некоторые подземные переходы в центре города.

На Садовом кольце (рядом с Павелецким вокзалом) из-за сильного ветра начали падать рекламные щиты и ограждения, а с домов полетела штукатурка.

Как пишет «Русская служба новостей», вода также заливает станцию метро «Коньково».

Из-за дождя подтоплен вестибюль станции метро «Ясенево».

Также из-за сильного ветра упало дерево на пути между станциями «Филевская» и «Багратионовская», из-за чего движение по Филевской линии метро было приостановлено.

Газета.ру