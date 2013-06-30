Центр Москвы затопило
18:29, 30 июня 2013Мир
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Столица России пострадала от сильных ливней.
Москву затопило / Фото bз Twitter
Центр Москвы затопило из-за сильного дождя. Подтопленными оказались улицы и некоторые подземные переходы в центре города.
На Садовом кольце (рядом с Павелецким вокзалом) из-за сильного ветра начали падать рекламные щиты и ограждения, а с домов полетела штукатурка.
Как пишет «Русская служба новостей», вода также заливает станцию метро «Коньково».
Из-за дождя подтоплен вестибюль станции метро «Ясенево».
Также из-за сильного ветра упало дерево на пути между станциями «Филевская» и «Багратионовская», из-за чего движение по Филевской линии метро было приостановлено.
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