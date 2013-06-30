На 1 июля синоптики обещают грозы и шквалы

Завтра, 1 июля, в южной части Украины, в большинстве центральных, а днем и в восточных областях ожидаются сложные погодные условия: грозовые дожди, местами сильные дожди, град, шквалы 15-22 м/с.

Об этом УНИАН сообщили в Укргидрометцентре.

В западных, северных и Винницкой областях будет переменная облачность, без осадков; ветер северный, 7-12 м/с; температура ночью 11-16°, днем 19-24°.

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В Киеве и области осадков не предвидится. Ветер северный, 7-12 м/с. Температура в Киевской области ночью 11-16°, днем 19-24°. В Киеве температура ночью 14-16°, днем 22-24°.

30 июня температура воды составляла в Черном и Азовском морях 24-27°, в Днепре возле Киева 25°.