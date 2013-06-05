Еврокомиссия поддержала вступление Латвии в еврозону

Однако, как сообщает РИА Новости со ссылкой на The Finacial Times, ЕК беспокоит большой объем иностранных депозитов в банковском секторе Латвии. Еврокомиссия решила указать на этот факт в своем заключении о приглашении балтийской республики присоединится к зоне евро.

По теме: Жители Латвии против перехода на евро - опрос

На конец апреля иностранный капитал составляет до 49% всего портфеля депозитов Латвии. При этом, по данным МВФ, 80-90% иностранного капитала представляют собой средства граждан стран постсоветского пространства.

Население Латвии скептически относится к введению евро. Присоединение к зоне единой европейской валюты, согласно опросам общественного мнения, не поддерживает более 60% населения страны. В настоящий момент национальной валютой Латвии - является лат.