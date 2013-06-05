Еврокомиссия поддержала вступление Латвии в еврозону
Еврокомиссия в среду поддержала вступление Латвии в зону действия единой европейской валюты с 1 января 2014 года, сообщает министерство финансов балтийской республики.
Однако, как сообщает РИА Новости со ссылкой на The Finacial Times, ЕК беспокоит большой объем иностранных депозитов в банковском секторе Латвии. Еврокомиссия решила указать на этот факт в своем заключении о приглашении балтийской республики присоединится к зоне евро.
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На конец апреля иностранный капитал составляет до 49% всего портфеля депозитов Латвии. При этом, по данным МВФ, 80-90% иностранного капитала представляют собой средства граждан стран постсоветского пространства.
Население Латвии скептически относится к введению евро. Присоединение к зоне единой европейской валюты, согласно опросам общественного мнения, не поддерживает более 60% населения страны. В настоящий момент национальной валютой Латвии - является лат.