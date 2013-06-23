Сенатор: Путин никогда не упускает случая потыкать США пальцем в глаз

Американский сенатор Чарльз Шумер предположил, что президент России Владимир Путин был в курсе планов бывшего сотрудника ЦРУ Эдварда Сноудена улететь из Гонконга через Москву. Об этом со ссылкой на Reuters сообщает Лента.ру.

«Путин никогда не упускает случая потыкать Соединенным Штатам пальцем в глаз — будь то Сирия, Иран или нынешняя ситуация со Сноуденом», — заявил Шумер CNN. Сенатор посетовал на то, что такая позиция не лучшим образом влияет на российско-американские отношения.

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Шумер предположил, что к организации побега Сноудена из США причастен также Китай, и выразил мнение, что «союзники должны относиться к друг другу подобающим образом».

Ранее 23 июня пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявлял, что ему ничего не известно о планах Сноудена. При этом Песков, а ранее глава МИД Сергей Лавров говорили о том, что если Сноуден попросит в России политического убежища, его обращение рассмотрят.