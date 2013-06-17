Премьер-министр Чехии объявил об отставке в связи с арестами политиков

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Чешское информагентство ЧТК.

Премьер сообщил о своем решении после ночного заседания руководства правящей Гражданской демократической партии, лидером которой он является.

"Естественно, я очень внимательно изучил все развитие текущей политической ситуации, которое происходит со среды. Я понимаю, какие для меня это имеет последствия. Поэтому сейчас я сообщил членам политического руководства Гражданской демократической партии, а затем и нашим партнерам по правящей правительственной коалиции, что в понедельник подам в отставку с поста председателя кабмина", - сказал он на заседании, которое прошло в Доме правительства.

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Нечас также сообщил, что уйдет с поста председателя ГДП. Премьер-министр Чехии отметил, что в сложившейся ситуации появляется возможность для поиска кандидатуры нового премьер-министра Чехии, которого предложит ГДП. "Этот вопрос будем обсуждать с президентом Чехии Милошем Земаном", - сказал Нечас.

В правящую правительственную коалицию в Чехии входят ГДП, партии TOP 09 (лидер - Карел Шварценберг) и LIDEM (лидер - Каролина Пик).

Прокуратура Чехии ранее предъявила обвинения семерым задержанным в ходе обысков в госучреждениях, в том числе руководителю секретариата премьера Петра Нечаса Яне Нагиовой и двум сотрудникам военной разведки. Полиция в ночь на четверг задержала Нагиову, а также ряд политиков, близких к ГДП. Среди предъявленных ей обвинений фигурирует злоупотребление функциями военной разведки. Ранее СМИ сообщали, что сотрудники Управления по борьбе с организованной преступностью провели обыски в офисах в Праге, а также на виллах и офисах бизнесменов, близких к ГДП. Обыски также прошли в министерстве обороны, здании мэрии Праги и в других госучреждениях.