Спикер Госдумы считает, что Россия не должна каяться за свою советскую историю

По мнению политика, несмотря на то, что политика Советского союза не была идеальной, как не может быть идеальной политика любого государства, СССР никогда не делил нации на сорта и не ставил вопрос об уничтожении целых народов.

Об этом он заявил в интервью РИА Новости, отвечая на вопрос о том, что президент Германии Йоахим Гаук в июне на встрече с российскими общественными деятелями посоветовал РФ последовать примеру Германии, покаявшейся за нацизм, и покаяться за свою советскую историю.

"Безусловно, я решительно не согласен с такой постановкой вопроса", - сказал Нарышкин.

По теме: О депортации крымских татар сняли художественный фильм

Он полагает, что президент Германии хорошо знает историю своей страны, но ему было бы полезно получить дополнительную и объективную информацию о российской истории и современности. "Советский Союз, его внешняя и внутренняя политика не была идеальной, кстати, идеальной не является никакая страна. Но при этом Советский Союз никогда не делил нации на нации первого сорта и нации низшего сорта, и уж тем более не ставил вопрос об уничтожении целых народов", - отметил спикер Госдумы.

Нарышкин заметил, что победа в Великой Отечественной и Второй Мировой войне, в которой основную роль сыграл Советский Союз, стала исходной точкой для переосмысления роли нацизма в истории. "И в этой связи нам всем вместе нужно с благодарностью чтить память тех, кто эту победу завоевал. Для нашей страны эта победа досталась очень высокой ценой", - сказал Нарышкин.