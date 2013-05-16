О депортации крымских татар сняли художественный фильм

Как сообщается в переданном УНИАН пресс-релизе, канала АТR - собственником которого является бизнесмен Ленур Ислямов, профинансировавший создание картины, презентация пройдет в одном из кинотеатров города.

«По сюжету главный герой, принимавший участие в освобождении Севастополя, в мае 1944-го получил отпуск и на несколько дней прибыл в родную Алупку. На его глазах 18 мая началась депортация», - рассказывается в пресс-релизе.

Бюджет картины составил около 1,5 миллионов долларов США. В массовых сценах снимались более тысячи человек со всего Крыма. Режиссером «Хайтармы» и исполнителем главной роли стал актер и режиссер Ахтем Сейтаблаев («Чемпионы из подворотни», «Темные воды», «Операция «ЧеГевара»). В картине снялись также актеры Алексей Горбунов, Юрий Цурило, Андрей Саминин, Алексей Тритенко, Дмитрий Суржиков.

Согласно сообщению, на показ картины в Крым приедут герои Советского Союза и боевые товарищи летчика Амет-Хана Султана, чья судьба легла в основу сюжета ленты. Кроме того, на премьеру ждут иностранных дипломатов и представителей крымскотатарской диаспоры из разных стран.

Ислямов отметил, что этот проект изначально задумывал как некоммерческий. «Кинотеатры не особо охотно хотят брать картину, поскольку это не "Трансформеры" или какой-то экшн, - сказал генеральный продюсер ленты. - Но мы и не планировали создавать коммерческую картину. Это, в первую очередь, дань памяти народу, пострадавшему в годы депортации».

«Хайтарму» после симферопольцев смогут увидеть жители Керчи, Севастополя, Судака, Феодосии, Белогорска, Евпатории и Кировского. Также идут переговоры о прокате фильма в Киеве и других городах Украины.

«Хайтарму» также планируют отправить на международный фестиваль мусульманского кино в Казани - картину уже переводят на английский и турецкий языки.

Справка УНИАН. Сотрудники НКВД провели депортацию крымских татар с Крымского полуострова 18-20 мая 1944 года по решению Государственного комитета обороны, подписанному Иосифом Сталиным. Причиной выселения называлось дезертирство из Красной армии, сотрудничество с немцами и расправы над советскими партизанами. По разным данным, были депортированы от 183 до 188 тысяч крымских татар. Большая часть - в Узбекскую ССР. В годы Великой Отечественной войны из Крыма выселили также крымских немцев, армян, болгар и греков.

Массовое возвращение татар на полуостров началось в конце 80-х - начале 90-х годов.

С 1993 года в Крыму 18 мая отмечается как День памяти жертв депортации.

В Крыму в настоящее время проживают почти 2 млн человек, из них около 270 тысяч - татары. Еще не менее 100 тысяч хотели бы вернуться на полуостров.