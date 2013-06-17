Генконсул Украины в Стамбуле не видит угроз для туристов

Об этом в воскресенье в эфире одного из украинских телеканалов заявил генеральный консул Украины в Стамбуле Богдан Яременко, сообщает радио Свобода.

По его словам, говорить, что Турция охвачена пламенем протеста или революции, - явное и беспочвенные преувеличения.

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«Если украинцы приезжают в Турцию отдыхать на море, в Стамбул - как туристы, или по делам бизнеса, то сказать, что им грозит нечто большее, чем при обычных обстоятельствах, мы не можем, оснований для этого у нас нет», - отметил дипломат.

Вместе с тем, Яременко отметил, что «пребывание в эпицентре протестных событий, участие в них может представлять опасность, особенно там, где проявляют себя радикальные, часто неустановленные группировки».