Генконсул Украины в Стамбуле не видит угроз для туристов
Угрозы для украинских туристов в Турции, в городах, где происходят столкновения митингующих с полицией, нет.
Об этом в воскресенье в эфире одного из украинских телеканалов заявил генеральный консул Украины в Стамбуле Богдан Яременко, сообщает радио Свобода.
По его словам, говорить, что Турция охвачена пламенем протеста или революции, - явное и беспочвенные преувеличения.
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«Если украинцы приезжают в Турцию отдыхать на море, в Стамбул - как туристы, или по делам бизнеса, то сказать, что им грозит нечто большее, чем при обычных обстоятельствах, мы не можем, оснований для этого у нас нет», - отметил дипломат.
Вместе с тем, Яременко отметил, что «пребывание в эпицентре протестных событий, участие в них может представлять опасность, особенно там, где проявляют себя радикальные, часто неустановленные группировки».