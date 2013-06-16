В столице Турции похороны погибшего активиста разогнали водометами

Как передает ИТАР-ТАСС, в общей сложности на площади и в прилагающих районах собралось около 1 тысячи человек.

Манифестанты планировали пройти маршем по маршруту следования катафалка. Однако полиция перекрыла автодорогу возле морга, откуда должна была выехать машина с гробом, за которой хотели проследовать десятки водителей.

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После неоднократных попыток убедить протестующих покинуть площадь силы безопасности применили спецсредства. Толпу разгоняли машины, оборудованные водометами, также сообщается о применении слезоточивого газа. Большая часть манифестантов вытеснена с Кызылая, но определенная напряженность сохраняется. Полиция не дает протестующим заблокировать движение на проспекте, пересекающем площадь. Автомобильное движение здесь пока открыто.

Этем Сарысулюк был тяжело ранен в голову 1 июня в центре Анкары. В пятницу врачи констатировали у него смерть мозга. На его кончину в социальных сетях, в основном в "Твиттере", отреагировали десятки тысяч человек, в том числе и из-за рубежа. Сарысулюк наряду с еще двумя погибшими в беспорядках манифестантами считается героем протестного движения в Турции. Утверждается, что в него выстрелил полицейский, однако однозначного мнения на это счет еще нет. Ведется следствие. Не исключается, что манифестанту нанес ранения кто-то из демонстрантов.

Ранее официальный сайт губернаторства Анкары сообщил, что с 16 июня в центре столицы Турции любые демонстрации запрещены.

"С 16 июня любые демонстрации, шествия и прочие акции на центральных улицах Анкары, преимущественно на Кызылае, устраивать нельзя. В противном случае для прекращения выступлений будут задействованы силы безопасности, а к организаторам подобных акций и их участникам будут применяться законодательные меры", - говорится в документе.

По всей Турции в течение почти трех недель проходят антиправительственные демонстрации, начавшиеся в Стамбуле с митинга в защиту парка Гези. Выступления сопровождаются беспорядками. В субботу вечером столкновения с полицией вновь произошли в районе площади Таксим в Стамбуле и на Кызылае в Анкаре. По последним данным, жертвами беспорядков в Турции стали пять человек, количество пострадавших достигает 5 тысяч.

По материалам: ИТАР-ТАСС, РИА Новости