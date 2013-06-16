Турки готовятся выйти на новые протесты

По оценкам местных СМИ, в каждом из минимум десятка городов на улицы выйдут, по меньшей мере, от 5 до 10 тыс человек.

Многие митингующие после недолгого сна сегодня вновь начали приходить на центральные площади Анкары, Измира, Аданы и других городов. В Стамбуле же тысячи человек и не покидали улиц. Между тем, сообщается, что на запланированном сегодня митинге премьер-министра Тайипа Эрдогана в стамбульском районе Казлычешме может собраться рекордное число его сторонников - более 300 тыс человек.

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На столичной площади Кызылай собрались около 1 тыс митингующих, призванных сюда в основном пользователями соцсетей. Люди с плакатами и транспарантами оккупировали парк возле площади. Они намерены провести шествие в память о погибшем активисте Этеме Сарысулюке. Между тем, власти города не дали разрешения провести массовое прощание с погибшим.

Сарысулюк является одним из трех погибших в ходе манифестаций активистов. Протестующая общественность называет его героем и символом сопротивления. Он скончался в пятницу в анкарской больнице, куда поступил с критической черепно-мозговой травмой, полученной в ходе беспорядков в центре Анкары. Считается, что в него мог выстрелить полицейский, который, оказавшись один в окружении протестующих, запаниковал и применил оружие.

К 17:00 на центральной площади Антальи также готовится массовая акция протеста. В Измире собираются тысячи человек. "Люди уже выспались после напряженной ночи и сейчас готовы с новыми силами протестовать", - говорят участники манифестаций.

Власти отмечают, что будут действовать максимально осторожно, однако намерены оказать решительное противостояние экстремистам, которые поначалу сливаются с толпой мирных демонстрантов, а потом пытаются провоцировать столкновения.

По статистике, опубликованной социологами "Стамбульского университета Бильги", около 40 проц участников митингов - это люди 19-25 лет. Более половины манифестантов признались, что ранее никогда не участвовали в массовых акциях. Согласно опросу, 70 проц мирных демонстрантов аполитичны, или не относят себя ни к одной из политических сил в республике. Речь идет не только о тех, кто протестует на площадях, но и об обычных гражданах, которые после рабочего дня около 21:00 ежедневно на полчаса выходят на улицы в своих районах, скандируют лозунги, требуя отставки правительства и традиционно бьют ложками в кастрюли.