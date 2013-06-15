Иранцы избрали нового президента

Об этом заявил глава МВД Ирана Мостафа Мохаммад-Наджар журналистам в субботу.

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По его словам, в выборах из более чем 50 миллионов избирателей приняли участие почти 37 миллионов человек, обеспечив явку в 72,7%, сообщает РИА Новости.

«По результатам окончательных подсчетов Хассан Роухани набрал 18,613 миллиона голосов и является новоизбранным президентом страны», - сказал Мохаммад-Наджар.

«Выбор Ирана - это выбор в пользу своего собственного мироустройства, влияния на ситуацию в регионе, как одного из лидеров, и противостояние с США и Израилем», - считают критики. По их убеждению, именно поэтому США и их союзников устроит только один вариант - смена власти в этой стране, и приход в Тегеране вместо нынешнего поколения руководителей лидеров более умеренного, либерального, прозападного толка.