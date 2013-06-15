США и Израиль предупредили Иран, что готовы к любым результатам выборов

"Лидеры обсудили выборы, проходящие в Иране. Они подтвердили, что США и Израиль будут продолжать работать вместе, чтобы противостоять угрозам, исходящим от Ирана, и что они по-прежнему готовы к широкому спектру непредвиденных ситуаций", - говорится в сообщении американского военного ведомства.

В Иране прошли президентские выборы, предварительные результаты которых ожидаются в субботу. Израиль и США подозревают Тегеран в намерении обойти режим международных санкций и создать собственное ядерное оружие.

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Также Хейгел и Яалон осудили режим президента Сирии Башара Асада за использование химического оружия, в котором его обвиняет Вашингтон. Министры "отметили сложность ситуации и договорились быть в тесном контакте и делиться информацией, чтобы поддерживать оборону Израиля", - цитирует РИА Новости.

Встреча Хейгела и Яалона состоялась в Вашингтоне.

Яалон прилетел с базы морских пехотинцев США на конвертоплане Bell MV-22. В апреле Пентагон заявил, что эти машины могут быть проданы Израилю для повышения его обороноспособности. По заявлению американской стороны, Израиль планирует в будущем закупить в США конвертопланы, которые сочетают преимущества самолета и вертолета и используются для высадки десанта.