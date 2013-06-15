Польский эксперт: Россия из всех сил не пускает Украину в ЕС

Такое мнение корреспонденту УНИАН в Польше выразил польский эксперт Гжегож Громадский, комментируя заявление советника российского Президента Сергея Глазьева о том, что подписания этого документа станет "самоубийством" для Украины.

Собеседник агентства сказал, что заявление Глазьева вписывается в стратегию России, которая всеми способами пытается не допустить интеграции Украины в Евросоюз. Поэтому, среди прочего, постоянно пугает катастрофическими последствиями для украинской экономики в случае подписания этого документа, отметил он.

Громадский признал, что создание углубленной зоны свободной торговли между Украиной и Евросоюзом, с одной стороны, осложнит ситуацию украинских производителей, которым будет труднее конкурировать, но с другой, - создаст шанс, чтобы быть более конкурентоспособным.

Кроме этого, по словам эксперта, Россия после подписания Соглашения об ассоциации может осложнить доступ украинских товаров на свой рынок.

По теме: У Путина считают, что Украина готовится к самоубийству

Однако, по его убеждению, в долгосрочной перспективе Украине выгоднее интегрироваться с Западом.

"Соглашение об ассоциации могло бы внедрить европейские стандарты в Украине", - сказал он.

Собеседник агентства также подчеркнул, что подписание самого документа не приведет к автоматическому улучшению жизни в Украине, а лишь создаст возможности для внутренних изменений, которые украинская власть и украинские предприниматели должны использовать.

"Тогда это может закончиться успехом", - сказал он.

"Подписание этого соглашения - это не подписание международного соглашения между Украиной и какой-то страной или какой-то организацией, которое касается лишь дипломатии и внешних отношений, последствия чрезвычайно важны для внутренней жизни", - отметил он.