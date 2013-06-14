В Грузии суд вынес приговор по делу о пытках в тюрьме

Как сообщает Lenta.ru со ссылкой на Новости-Грузия, все 16 подсудимых были признаны виновными.

Фигуранты дела получили сроки от шести месяцев до шести лет и девяти месяцев. Большинство из них также приговорены к уплате штрафа.

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Между тем, как передает «Грузия-online» со ссылкой на пресс-службу Тбилисского городского суда, еще один фигурант дела о пытках в пятницу был освобожден от уголовной ответственности по ходатайству главного прокурора Грузии. Речь идет о Владимире Бедукадзе — авторе видеозаписей, на которых были запечатлены издевательства над заключенными. Его освободили от ответственности в результате «особого сотрудничества со следствием».

Скандал вокруг Глданской тюрьмы начался в сентябре 2012 года, после того, как в широкий доступ попали видеозаписи пыток заключенных. Эти записи были изъяты в тюрьме и распространены МВД Грузии. Кадры с пытками показали несколько грузинских телеканалов.

В Тбилиси и других городах Грузии прошли акции протеста с требованием наказать виновных. Из-за скандала вынуждены были уйти в отставку глава министерства по исполнению наказаний Хатуна Калмахелидзе и министр внутренних дел Бачо Ахалая.