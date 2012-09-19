По делу о пытках заключенных в Тбилиси задержали 10 человек

Об этом, как передает Лента.ру, заявил главный прокурор республики Муртаз Зоделава.

Среди задержанных, по его словам, оказался замруководителя департамента по исполнению наказаний Гага Мкурналидзе, а также сотрудники Глданской тюрьмы: директор Давид Хучуа, заместитель директора Виктор Качеишвили, руководитель отдела безопасности Леван Пурцхванидзе, старший инспектор режима Георгий Кварацхелия, начальник отдела режима Олег Пацация, инспектор контроля Манучар Ломтадзе, оперативный дежурный Гела Цомая, контролер Леван Пхаладзе и инспектор отдела безопасности Борис Парулава.

Ранее сегодня стало известно о задержании на грузино-армянской границе еще одного тюремщика - Дату Акобия, который, как сообщила его адвокат, снимал пытки на видео (его фамилию прокурор среди задержанных не упомянул).

Дело по факту издевательств над заключенным расследуют по статьям "Пытки" и "Нечеловеческое или унизительное обращение".