Обама до сих пор выплачивает ипотечный кредит

Барак и Мишель Обама располагают личным состоянием от 1,9 до 6,9 миллиона долларов, в то время как годом ранее их сбережения оценивались в 2,6-8,3 миллиона долларов, свидетельствует обнародованная декларация об имуществе президента США и его супруги, сообщает РИА Новости.

В декларации указаны только примерные размеры активов, как это требуется по закону. Пара выбрала консервативную инвестиционную стратегию. Так, Обама держит 515 тысяч долларов на текущем счету в банке JPMorgan Chase, и еще до 5 миллионов хранятся в сверхнадежных, но низкодоходных казначейских ценных бумагах США. Пенсионные сбережения президента хранятся в индексном паевом фонде, цель которого - не гнаться за прибылью, а четко следовать динамике биржевых индексов.

Президент по-прежнему выплачивает ипотечный кредит на сумму от 500 тысяч до 1 миллиона долларов, взятый в 2005 году на 30 лет, причем процент по кредиту (5,6% в год) значительно выше текущего рыночного. Обама также отложил до 400 тысяч долларов на высшее образование своих дочерей.

Вице-президент Байден и его жена Джилл сообщили, что их имущество, не считая дома, оценивается в сумму от 239 до 867 тысяч долларов, а долги составляют от 740 тысяч до 1,6 миллиона долларов.

Согласно сообщению, опубликованному на сайте Белого дома в апреле, в прошлом году Обама с супругой заработали около 608 тысяч долларов - на 172 тысячи меньше, чем годом ранее. При этом в 2009 году доходы Обамы составляли 5,5 миллионов долларов. Байден и его жена в 2012 году заработали на 6 тысяч долларов больше, чем в 2011 - 385 тысяч.

В настоящее время зарплата президента США составляет 400 тысяч долларов в год, она устанавливается законом и не может быть изменена. Однако Обама в условиях принятия мер по сокращению бюджетных расходов заявил о своем намерении возвращать 5% от своей зарплаты обратно в бюджет страны.