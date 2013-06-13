10,5 млн детей в мире работают как прислуга в частных домах

Об этом сказано в докладе о злоупотреблениях в отношении миллионов детей, работающих в частных домах, обнародованном Международной организацией труда по случаю Всемирного дня борьбы с детским трудом, сообщили УНИАН в МОТ.

По данным экспертов, 6,5 млн детей из 10,5 млн составляют дети в возрасте от 5 до 14 лет. Более 71% детей-домашних работников – девочки.

Согласно последним данным, опубликованным в новом докладе МОТ «Искоренение детского труда на домашних работах», дети трудятся в частных домах у третьих лиц или работодателя. Им поручают убирать, гладить, готовить, ухаживать за садом, приносить воду, присматривать за детьми, ухаживать за престарелыми.

Этих детей, уязвимых перед лицом физического, психологического и сексуального насилия, часто изолируют от их семей, прячут от людей, и они становятся крайне зависимыми от своих работодателей. В итоге многие дети становятся жертвами коммерческой сексуальной эксплуатации.

Кроме того, по оценкам, в мире в оплачиваемые или неоплачиваемые домашние работы вовлечены также 5 млн детей, достигших минимального возраста для приема на работу, предусмотренного законодательством их стран.

«Положение, в котором находятся многие дети–домашние работники, не только является серьезным нарушением прав детей, но и остается препятствием к достижению ряда национальных и международных целей в области развития», - заявила директор Международной программы МОТ по искоренению детского труда (ИПЕК) Констанс Томас.

Эксперты МОТ призвали к консолидированным совместным действиям на национальном и международном уровнях с целью искоренения детского труда на домашних работах.