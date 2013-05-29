Президент Литвы уволила министра экономики из-за разгоревшегося скандала

Министр хозяйства (экономики) Литвы Бируте Весайте с понедельника оставит свой пост, соответствующий указ сегодня, 29 мая, подписала глава балтийской республики Даля Грибаускайте.

Как сообщает РИА «Новости», увольнение Весайте стало результатом скандала, разгоревшегося после ее полета на прошлой неделе на форум в Казахстан с двумя советниками на 8-местном самолете, который был заказан агропромышленной группой компаний Arvi. Билеты на одного человека стоили 2,7 тысячи литов (782 евро) в обе стороны. Однако, по данным специалистов гражданской авиации, заказной рейс на административном самолете по такому маршруту обходится в 100 тысяч литов (почти 29 тысяч евро), то есть в 13 тысяч литов (3,8 тысячи евро) на человека. По некоторым данным, в это же время Министерство экономики вело переговоры с одной из компаний группы Arvi, претендующей на управление Мариямпольской временной свободной экономической зоной. Грибаускайте заявила, что министр допустила конфликт частных и общественных интересов.

"Президент Литвы Даля Грибаускайте подписала указ, которым, руководствуясь Конституцией и принимая во внимание предложение премьер-министра Альгирдаса Буткявичюса от 28 мая, уволила Бируте Весайте с должности министра хозяйства", - говорится в распространенном пресс-службой сообщении. Указ вступает в силу с понедельника, 3 июня. Временно выполнять обязанности министра хозяйства поручено министру юстиции Йозасу Бернатонису.

Ранее Президент также высказывалась против идеи Весайте "упростить" общественные закупки, поскольку, по мнению Грибаускайте, это может привести к неконтролируемым растратам.

Премьер-министр выразил сожаление в связи с тем, что его коллега по партии совершила ошибку, и связал это с недостаточным опытом работы в правительстве. Он пока не назвал возможных кандидатов на пост министра экономики, но обещал, что партия выберет компетентного представителя.