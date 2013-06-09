Пик наводнения ожидается сегодня в Будапеште

При этом защитные сооружения, возведенные в Будапеште, могут выдержать подъем воды до отметки 9,3 метра, сообщает Эхо Москвы. Однако несмотря на это, подтопления в городе все же есть - в некоторых районах, прилегающих к реке, вода стоит по колено.

По теме: Уровень воды в Дунае побил исторический максимум (видео)

Для Венгрии, как и для Австрии, наводнение стало рекордным - в Будапеште в первой половине сегодняшнего дня уровень воды составил 8,95 метра, что выше исторического максимума в 8,86 метра, зафиксированного в 2006 году.