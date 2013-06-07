Европейские СМИ назвали возможные причины развода Путина с женой (видео)

Многие издания обращают внимание на завесу секретности, которая окружает личную жизнь Путина и на то, что его супруга крайне редко появлялась в обществе президента и экс-премьера с 2008 года, сообщает Росбалт.

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The New York Times назвала обстоятельства объявления четой Путиных о разводе "тщательно подготовленными, но все равно довольно странными".

Колумнист The Washington Post усомнился в том, что Людмила Путина не любит летать на самолетах (что стало одной из причин развода), так как ранее супруга российского президента работала стюардессой. "Вероятно, это лишь вежливый жест, который позволит всем выйти из ситуации с достоинством", — считает журналист.

Критические комментарии содержатся в The Los Angeles Times. Авторы материала попытались проанализировать причины, толкнувшие Путиных на развод. По мнению журналистов, ответственность за крах брака несет сам российский президент, который постоянно был груб с женой. В доказательство они приводят отрывки из книги 2002 года "Владимир Путин: Дорога к власти" авторства Олега Блоцкого, где Людмила Путина высказывает многочисленные претензии по отношению к мужу.

Британская The Guardian выдвигает среди причин расставания супругов возможные увлечения российского президента другими женщинами, среди которых называет бывшую гимнастку Алину Кабаеву. Журналисты также критикуют Кремль за чрезмерную секретность, которой окружена жизнь семьи президента. "Развод Людмилы и Владимира Путина — это редкость для московского информационного пространства уже просто потому, что это правда", — пишет автор статьи.

Daily Mail отмечает, что развод в России является привычным делом для большинства семейных пар. При этом автор не мог не задаться вопросом — спросил ли Путин совета или наставления у своего духовника перед расставанием с супругой. В меньшей степени газету интересуют вероятные новые претендентки на сердце российского лидера. Однако среди них упоминалась бывшая шпионка и телеведущая Анна Чапман.

Журналист Daily Telegraph заметил явную нервозность и волнение, с которыми Владимир и Людмила Путина объявляли о своем разрыве. По мнению автора, развод лишь привлечет внимание к личной жизни Путина, о которой мало что известно. Газета пишет, что Людмила Путина проводит большую часть времени в поместье стоимостью 1 млн фунтов вблизи границы с Эстонией. Также издание пересказало слухи о том, что экс-супруга российского президента могла принять монашеский постриг. В качестве возможной "дамы сердца" президента газета также называет Кабаеву. При этом в статье подчеркивается, что сам российский лидер и бывшая гимнастка последовательно опровергают все слухи о своем романе и о том, что Кабаева родила Путину ребенка.

Le Monde и Le Figaro сдержанно отреагировали на объявление о разводе Путиных. Le Figaro пожаловалась на кремлевские тайны и упомянула историю 2008 года, когда была закрыта газета "Московский корреспондент" из-за заметки о романе Путина и Кабаевой. В Le Monde обошлись простой информационной заметкой.

Напомним, президент РФ Владимир Путин с супругой Людмилой 6 июня вечером объявили о том, что их брак распался.