Мэр Анталии отказался давать полиции воду для разгона демонстрантов
Мэр турецкого города Анталья отказался предоставить полиции воду для водометных машин, которые применяют для разгона демонстрантов.
Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на Hurriyet Daily News.
В сообщении отмечается, что мэр Антальи состоит в оппозиционной Республиканской народной партии. Получив от него отказ на просьбу предоставить воду из пожарных цистерн, полиция обратилась к районным властям. Префект, поддерживающий правящую Партию справедливости и развития, дал полицейским доступ к цистернам, в которых содержались запасы воды для полива садов и скверов.
В свою очередь губернатор региона, также поддерживающий правящую партию, вскоре после инцидента обязал глав всех городов и муниципалитетов предоставлять полиции доступ к запасам воды по первому требованию.
Как сообщал УНИАН, в настоящее время в Турции продолжаются акции протеста из-за решения властей вырубить парк Гези в районе Таксим в Стамбуле и построить на его месте торгово-развлекательный комплекс в рамках реконструкции одноименной площади. Протестующих поддержали жители многих провинций Турции. Они требуют отставки правительства.
В понедельник турецкие СМИ сообщили, что за время беспорядков ранения получили 536 человек, более 2,3 тыс. были задержаны.