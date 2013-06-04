Мэр Анталии отказался давать полиции воду для разгона демонстрантов

Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на Hurriyet Daily News.

В сообщении отмечается, что мэр Антальи состоит в оппозиционной Республиканской народной партии. Получив от него отказ на просьбу предоставить воду из пожарных цистерн, полиция обратилась к районным властям. Префект, поддерживающий правящую Партию справедливости и развития, дал полицейским доступ к цистернам, в которых содержались запасы воды для полива садов и скверов.

В свою очередь губернатор региона, также поддерживающий правящую партию, вскоре после инцидента обязал глав всех городов и муниципалитетов предоставлять полиции доступ к запасам воды по первому требованию.

Как сообщал УНИАН, в настоящее время в Турции продолжаются акции протеста из-за решения властей вырубить парк Гези в районе Таксим в Стамбуле и построить на его месте торгово-развлекательный комплекс в рамках реконструкции одноименной площади. Протестующих поддержали жители многих провинций Турции. Они требуют отставки правительства.

В понедельник турецкие СМИ сообщили, что за время беспорядков ранения получили 536 человек, более 2,3 тыс. были задержаны.