В самолете чешского премьера во время полета в Москву треснуло лобовое стекло

Инцидент произошел в небе над Белоруссией. Об этом 26 мая сообщает портал Lidovky.

Как отмечает издание, трещина появилась на наружной части стекла. Пилоты снизили высоту и приготовились к аварийной посадке. Впрочем, самолет благополучно долетел до Москвы, где и приземлился.

Пресс-секретарь премьера позднее рассказал, что Нечас поблагодарил пилотов и отметил их профессионализм. По его словам, летчики предупредили пассажиров о возможной аварийной посадке, но в итоге смогли очень мягко посадить самолет.

На борту A319, помимо Нечаса, также находились министр промышленности и торговли Мартин Куба, предприниматели и бизнесмены.

В Россию чешский премьер прибыл с четырехдневным рабочим визитом. Он также посетит Санкт-Петербург, Сочи и Екатеринбург. О том, будет ли он и дальше пользоваться самолетом с треснутым стеклом, не уточняется.

Lidovky пишет, что инциденты с самолетами чешских властей - не редкость. В феврале 2011 года самолет Challenger Cl-601 с высокопоставленными чиновниками министерства обороны совершил аварийную посадку возле Праги из-за неисправности в закрылках. В 2008 году самолет, который должен был перевезти тогдашнего председателя чешского парламента Богуслав Соботка в Париж, также совершил аварийную посадку, поскольку у него сломался автопилот, отмечает lenta.ru.