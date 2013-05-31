СМИ: Киргизия денонсирует соглашение с США об авиабазе

Как сообщил РИА Новости представитель пресс-службы законодательного органа, ранее правительство Киргизии внес на рассмотрение парламента законопроект о денонсации с июля 2014 подписанного в 2009 году соглашения с США относительно Центра транзитных перевозок в международном аэропорту "Манас".

"Все три партийные фракции - "Ата-Мекен", "Ар-Намыс" и СДПК, входящих в коалицию большинства, одобрили законопроект о денонсации на закрытых заседаниях фракций", - сообщил собеседник агентства.

Законопроект предлагает "денонсировать с 11 июля 2014 соглашение о сотрудничестве между правительством Кыргызской Республики и правительством Соединенных Штатов Америки, подписанный 22 июня 2009 в городе Бишкек, и соглашение между правительством Кыргызской Республики и правительством Соединенных Штатов Америки относительно Центра транзитных перевозок в международном аэропорту "Манас" и по любым объектам и видам недвижимости, связанным с ней, подписанному 22 июня 2009 в городе Бишкек".

Авиабаза США, позже переименованная в Центр транзитных перевозок, была создана в аэропорту "Манас" в декабре 2001 года и является основным логистическим узлом для перевозки грузов и переброски сил антитеррористической коалиции в Афганистан. Президент Киргизии Алмазбек Атамбаев неоднократно заявлял, что договор о размещении американских военных в республике, действие которого истекает в середине 2014 года, продлен не будет.