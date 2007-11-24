В Москве на ”Марше несогласных” задержали Гарри Каспарова
15:15, 24 ноября 2007Мир
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Несколько человек избили дубинками
В ходе «Марша несогласных» в Москве задержан лидер Объединенного гражданского фронта Гарри КАСПАРОВ. Как сообщает «Газета.Ru», его и еще около десяти человек посадили в автобус и увезли. В числе задержанных - лидер молодежного «Яблока» Илья ЯШИН, а также, предположительно, Мария ГАЙДАР.
В ходе задержания люди из окружения Г.КАСПАРОВА были избиты дубинками. Также в числе пострадавших - корреспондент «Ленты.Ru».
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