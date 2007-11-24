В Москве на ”Марше несогласных” задержали Гарри Каспарова

В ходе «Марша несогласных» в Москве задержан лидер Объединенного гражданского фронта Гарри КАСПАРОВ. Как сообщает «Газета.Ru», его и еще около десяти человек посадили в автобус и увезли. В числе задержанных - лидер молодежного «Яблока» Илья ЯШИН, а также, предположительно, Мария ГАЙДАР.

В ходе задержания люди из окружения Г.КАСПАРОВА были избиты дубинками. Также в числе пострадавших - корреспондент «Ленты.Ru».